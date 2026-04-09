هاني سعيد يكشف كواليس صفقات الأجانب في بيراميدز: نختار دون تدخل الإدارة

تحدث هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن آلية اختيار الصفقات الأجنبية داخل الفريق، موضحًا دور إدارة التعاقدات وفريق الاستكشاف في التعاقد مع عدد من أبرز المحترفين، وعلى رأسهم محمد الشيبي وفيستون مايلي وبلاتي توريه.

وقال سعيد في برنامج «يا مساء الأنوار» على قناة MBC مصر 2، إن عملية اختيار اللاعبين تبدأ من خلال فريق «الاسكاوتنج»، الذي يحدد احتياجات الفريق في كل مركز، ثم يتم ترشيح الأسماء المناسبة وفقًا لهذه المتطلبات.

وأضاف أن متابعة اللاعبين تتم بشكل مشترك من جانب إدارة التعاقدات بقيادة عمرو بسيوني، إلى جانب ممدوح عيد المدير التنفيذي وهاني سعيد المدير الرياضي، مؤكدًا أن مجلس الإدارة لا يتدخل في هذه الاختيارات الفنية.

وأوضح أن التعاقد مع محمد الشيبي جاء بعد متابعته من جميع أفراد المنظومة، مشيرًا إلى أن عمرو بسيوني كان صاحب الترشيح الأول، قبل أن يحظى اللاعب بإجماع كامل على مستواه، وهو نفس النهج الذي تم اتباعه في التعاقد مع فيستون مايلي وبلاتي توريه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة النادي هي المسؤولة بشكل كامل عن اختيار وتقييم الصفقات، دون أي تدخل من مجلس الإدارة، في إطار عمل احترافي قائم على الدراسة الفنية الدقيقة.