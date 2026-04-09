رئيس الأركان الإسرائيلي: إنجازاتنا في الحرب ضد إيران غير مسبوقة وتاريخية

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، خلال تقييم للوضع الميداني في أطراف بلدة «بنت جبيل» بجنوب لبنان، إن «ساحة القتال الرئيسية لدينا هي هنا في لبنان»، مشددا على أن الهدف الذي حُدد للقوات يتمثل في «إزالة التهديد المباشر عن سكان الشمال، وهو ما يتم تنفيذه بحزم».

وأضاف في تصريحاته التي أوردها حساب المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية عبر منصة «X» أن القوات دخلت منذ الأمس في وقف إطلاق نار في إيران، معتبرا أن «إنجازات الجيش في الحرب ضد طهران غير مسبوقة وتاريخية».

وزعم أن «إيران ما قبل هذه الحرب ليست كما بعدها، فهي أضعف بكثير»، معلنا في الوقت ذاته الاستعداد للعودة إلى القتال بقوة في أي لحظة إذا لزم الأمر.

وشدد أن جيش الاحتلال «في حالة حرب»، على الجبهة الشمالية، ويواصل القتال ضد حزب الله بقوة كبيرة، لافتا إلى استمرار تعميق المناورة البرية وضرب عناصر الحزب في خطوط الجبهة وفي العمق عبر عملية «قوية جدًا».

وأضاف أن الضربة التي تلقتها إيران أثرت على حزب الله، الذي بات «معزولا داخل لبنان ومنفصلا عن شريانه الاستراتيجي في إيران»، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية تدرك أكثر من أي وقت مضى حجم المشكلة في وجود تنظيم راديكالي متطرف على أراضيها، على حد زعمه.

وتابع: «وجهنا ضربة قوية وقاسية» لحزب الله أمس، دفعت عناصره لمغادرة الضاحية والانتقال إلى أماكن أخرى لإدارة القتال، مشددا على أن المهمة الحالية واضحة وتتمثل في «الاستمرار في تعميق الضربات ومواصلة إضعاف حزب الله» ومواصلة العمل من أجل إعادة الأمن لسكان الشمال لمدة طويلة، وفق قوله.