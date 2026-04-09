ماكرون يحث على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار عقب الغارات الإسرائيلية على لبنان

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه، مشيرا إلى أنه يجب أن يمهد الطريق لمفاوضات أوسع نطاقا لضمان الأمن في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



وكتب ماكرون على منصة إكس يوم الأربعاء أن أي اتفاق يجب أن يعالج المخاوف التي تثيرها برامج إيران النووية والصاروخية، وسياساتها الإقليمية، وتعطيلها لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وقال: "هذه هي الطريقة التي يمكن بها بناء سلام قوي ودائم، بدعم من جميع القادرين على المساهمة فيه. وستقوم فرنسا بدورها الكامل، بالتنسيق الوثيق مع شركائها في الشرق الأوسط... وقف إطلاق النار يجب أن يُحترم أيضا في لبنان".

وفي اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، أعرب ماكرون عن تضامن فرنسا الكامل في مواجهة الهجمات الإسرائيلية العنيفة في لبنان.

وقال: "ندين هذه الضربات بأقوى العبارات الممكنة"، واصفا إياها بأنها تهديد مباشر لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا. وشدد على أن لبنان يجب أن يتمتع بالحماية الكاملة بموجب الهدنة.