أغلق محتجون مصفاة نفط أيرلندية، ونظموا مظاهرات في دبلن، احتجاجا على تعامل الحكومة مع ارتفاع أسعار الوقود في أعقاب الحرب القائمة بالشرق الأوسط.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأن المظاهرات تضمنت توقيف الشاحنات والجرارات على طريق رئيسي في دبلن، ما أدى إلى تعطيل حركة السير لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت وسائل إعلام أيرلندية أن سائق الشاحنات والمزارعون قاموا بإغلاق مستودعات الوقود وتعطيل حركة المرور في مدن أخرى، من بينها كورك وجالواي، لمطالبة صناع القرار بالاجتماع معهم للتفاوض بشأن التوصل لحزمة دعم أكثر ملاءمة.

وأدان رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، إغلاق مصفاة "وايتجيت" في كورك. فيما وصف وزير المالية، سيمون هاريس، ما حدث بأنه "هجوم خبيث ودنيء" على الاقتصاد، مضيفا أن القانون سيأخذ مجراه.