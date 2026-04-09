 إيران تحذر من وجود ألغام بحرية في مضيق هرمز
الخميس 9 أبريل 2026 11:05 ص القاهرة
إيران تحذر من وجود ألغام بحرية في مضيق هرمز

طهران - (د ب ا)
نشر في: الخميس 9 أبريل 2026 - 11:01 ص | آخر تحديث: الخميس 9 أبريل 2026 - 11:01 ص

أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرا بشأن وجود ألغام بحرية في مضيق هرمز، مما يعقد جهود إعادة فتح الممر المائي في أعقاب وقف إطلاق النار بين طهران والولايات المتحدة.

ونشرت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري في وقت متأخر من أمس الأربعاء خريطة تظهر منطقة خطر ضمن ممرات الشحن الاعتيادية للمضيق.

وقالت القوات، إنه في ظل وضع الحرب بالخليج، يتعين على جميع السفن استخدام طريق بديل نحو الشمال بهدف تجنب "الاصطدام المحتمل بالألغام البحرية".

ويمتد الطريق الجديد الذي أوصى به الحرس الثوري على طول جزيرة لاراك، غير البعيدة عن الساحل الجنوبي لإيران.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أفادت أنه خلال عام 2023، تم نقل نحو 30% من النفط المحمول بحرا في العالم عبر مضيق هرمز.


