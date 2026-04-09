الخميس 9 أبريل 2026 4:31 م القاهرة
انطلاق التدريب المصري الباكستاني المشترك رعد – 2 لتعزيز جاهزية القوات الخاصة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 9 أبريل 2026 - 4:22 م | آخر تحديث: الخميس 9 أبريل 2026 - 4:22 م

انطلقت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك «رعد – 2»، بمشاركة عناصر من قوات المظلات المصرية والقوات الخاصة الباكستانية، والذي يستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي للقوات الخاصة في باكستان.

ومن المقرر أن يتضمن التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة التي تغطي الموضوعات والأهداف المخططة في أعمال القوات الخاصة ومجالات مكافحة الإرهاب، بما يسهم في تبادل الخبرات التكتيكية، وتوحيد المفاهيم العملياتية، وتحقيق الدمج والتجانس، وصقل مهارات العناصر المشاركة.

ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة، بهدف دعم علاقات التعاون العسكري وتعزيز القدرات القتالية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

اخبار متعلقة


