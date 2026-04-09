إندونيسيا تعتزم ضخ استثمارات واسعة لإنتاج وقود طائرات حيوي

قال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في خطاب، اليوم الخميس، إن بلاده تعتزم ضخ "استثمارات كبيرة" لإقامة مصاف لإنتاج وقود الطائرات من زيت النخيل وبقايا زيوت الطعام المستعملة.

وأوضح برابوو، أثناء حفل تدشين مصنع في.كيه.تي.آر تكنولوجيز للسيارات الكهربائية، أن المصافي سوف تساعد في تقليل واردات الوقود إلى جانب إقامة محطات للطاقة الشمسية بقدرة 100 جيجاوات خلال العامين المقبلين في منطقة ماجيلانج بإقليم جاوة الوسطى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المتوقع استخدام الطائرات التي تعمل بين جاكرتا وبالي في إندونيسيا وقود يحتوي على 1% من الوقود الحيوي بحلول 2027 ثم بنسبة 5% اعتبارا من 2029، وفقا لمرسوم صادر عن وزارة الطاقة الإندونيسية.

وفي فبراير الماضي وضعت شركة بترامينا حجر الأساس لتوسعات مصفاة سيلاكاب في جاوة الوسطى لزيادة إنتاج الوقود الحيوي للطائرات.

وأسست إندونيسيا شركة لإنتاج السيارات الصالون الكهربائية وتستهدف بدء إنتاجها على نطاق تجاري في 2028 وفقا للرئيس برابوو.