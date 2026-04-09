فانس: لبنان ليس جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار الأمريكي مع إيران

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن لبنان ليس جزءا من وقف إطلاق النار المتفق عليه بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار إسرائيل في شن هجماتها على لبنان.

وقال فانس في بودابست: "أعتقد في الواقع أن هذا سوء فهم معقول، لكن لا نحن ولا الإسرائيليون قلنا إن هذا سيكون جزءًا من وقف إطلاق النار".

وتابع "لم نشر قط إلى أن الأمر سيكون كذلك. ما قلناه هو أن وقف إطلاق النار سيركز على إيران، وأن وقف إطلاق النار سيركز على حلفاء أمريكا، سواء إسرائيل أو دول الخليج العربية".

وجاءت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل مهاجمة لبنان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 182 شخصا وإصابة 890 آخرين، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وتعتبر القيادة الإيرانية الهجمات الإسرائيلية المستمرة على حزب الله المدعوم من إيران بمثابة انتهاك للاتفاق مع الولايات المتحدة.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الهجمات الإسرائيلية على لبنان بأنها تتعارض مع اتفاقات وقف إطلاق النار، محذرا من أن إيران سترد بحزم على أي انتهاك.

كان الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرحا بأن وقف إطلاق النار لاينطبق على لبنان.

كانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد قالت إن إيران بصدد إغلاق مضيق هرمز ردا على الهجمات الإسرائيلية على لبنان.