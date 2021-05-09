تجار: قرار إغلاق المحلات 9 مساءً سيؤثر على انتعاشة موسم العيد

الداعور: كورونا ومواعيد الإغلاق سيضربان أسواق الملابس الصيفي





قال عدد من التجار الملابس الجاهزة، إن قرار رئيس الوزراء بغلق المحلات فى الساعة التاسعة مساء، سيؤثر على حركة البيع والشراء خلال الأيام القادمة، كما أنه سيضيع موسم انتعاش السوق قبل عيد الفطر، خاصة أن وقت شراء المواطنين عادة ما يكون بعد صلاة العشاء، متوقعين تراجع حركة المبيعات فى الأسواق خلال الأيام القادمة.

وقال محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إغلاق المحلات من الساعة التاسعة سيؤثر بشكل كبير على حركة المبيعات خلال الأيام القادمة، ما سيضيع موسم العيد على التجار، خاصة أن وقت شراء المواطنين عادة ما يكون بعد صلاة العشاء، متوقعا تراجع مبيعات الملابس بشكل كبير لكن لم يحدد نسبة معينة لتأثير القرار، لكنه قال إن «كورونا وقرار مواعيد الإغلاق سيصيبان أسواق الملابس بالشلل».

من جانبه قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، إن القرار لن يؤثر بشكل كبير على المبيعات، وحال تأثرت سيكون بشكل ضئيل في ظل اقتراب العيد، ورواج حركة المبيعات في الأيام الأخيرة من رمضان، حيث سيلجأ المواطنون لشراء احتياجاتهم بالنهار فى المواعيد المفتوحة التى حددتها الحكومة بدلا من الشراء ليلا.

وأوضح عبد السلام، أن مبيعات الملابس ارتفعت بأكثر من 50% منذ بداية رمضان، فيما ارتفعت أسعار الملابس بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال الموسم الجاري، مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأعلن مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، أن لجنة أدارة أزمة كورونا قررت غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح في الساعة التاسعة مساء، خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان وفترة العيد، حيث سيتم تطبيق القرار لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس الماضي حتى 21 مايو الحالي.