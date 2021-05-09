• خطة لزيادة حجم المنقول على السكك الحديدية ليصل إلى 25 مليون طن سنويا بنسبة 5% من حجم المنقول على المستوى القومي

• تحديث كل المعدات بالورش واستغلال جميع المساحات بها وإنشاء ورش جديدة بها أحدث المعدات لزيادة إنتاجيتها

• الحافز لمن يستحق ولا حافز لمن لا يعمل والأرباح للشركات الرابحة فقط وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل حزم

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ورش جبل الزيتون بالإسكندرية "المتخصصة في إصلاح وعمرات عربات البضائع بالسكك الحديدية"، أمس السبت، ورافقه خلال الجولة رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد.

وحسب بيان صادر عن وزارة النقل، اليوم الأحد، بدأت الجولة بعرض تقديمي عن الورشة التي تبلغ مساحتها حوالى 18 فدانا - يعادل 75600 متر مربع- بما فيها الأحواش الخارجية، ويبلغ عدد العمالة الحالية حوالى 530 مهندسا وفنيا وعاملا وإداريا موزعين، وحيث تقوم الورش بإجراء العمرة العمومية لجميع طرازات عربات البضاعة وإجراء جميع التعديلات لجميع طرازات عربات البضاعة وإجراء التجديدات الشاملة لعربات "الحديد – الطفلة – الفحم بنوعيه"، وكذلك إصلاح العوارض الجسيمة للعربات.

ثم تفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة "البواجي - مخارط العجل - قسم رمان البلي - الصاج - مخارط الدقي - اللحام" وشاهد مراحل إصلاح وعمرات عربات البضائع.

وأكد الوزير، خلال جولته، ضرورة تحديث كل المعدات بالورشة واستغلال جميع المساحات بها لإنشاء ورش جديدة بها أحدث المعدات لزيادة إنتاجية الورشة بهدف وزيادة عدد العربات التي يتم إصلاحها وإجراء العمرات لها.

وذكر أن وزارة النقل لديها خطة لزيادة حجم المنقول على السكك الحديدية ليصل إلى 25 مليون طن سنوياً بنسبة 5% من حجم المنقول على المستوى القومي لزيادة موارد الهيئة وتخفيف الحمولات على الطرق.

وأشار إلى التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع سطح للحاويات تم الانتهاء من توريد 131 عربة منها وتم التعاقد على توريد 75 عربة لنقل الغلال وأخيرا تم التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد عدد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة "عدد 300 عربة كشف قلاب وهى نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر – 375 عربة سطح حاويات – 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق - 50 عربة سبنسة".

والتقى الوزير مع عمال الورشة وقائدي القطار بمنطقة الإسكندرية وتناول الإفطار معهم وخلال اللقاء مؤكدا أنه تعهد عندما تولي حقيبة وزارة النقل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري، بأن تكون هيئة السكك الحديدية في طليعة الهيئات التي تخدم المواطنين، وذلك بسواعد أبنائها.

ولفت إلى تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية لذا يجب أن يقوم كل فرد بالمهام الموكلة إليه، وأن يتسم بالانضباط واليقظة التامة وأن يتسابق الجميع لخدمة المواطن المصري خاصة وأن الدولة قد وفرت كل الإمكانات لمرفق السكة الحديد.

وأشار إلى وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معا حيث إن خطة التطوير ترتكز على 5 محاور رئيسية "الوحدات المتحركة (جرارات – عربات) - البنية الأساسية ( السكة – المحطات – المزلقانات ) - وسائل السيطرة على مسير القطارات (كهربة الإشارات ) - تطوير الورش - تطوير العنصر البشري والارتقاء به"، مؤكدا تدعيم أسطول الجر بالسكة الحديد لتدعيم قطارات الركاب والبضائع.

أوضح أن الحافز لمن يستحق ولا حافز لمن لا يعمل وأنه بزيادة إنتاجية الورش ستزداد الحوافز، وأن الأرباح للشركات الرابحة فقط، وأنه يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل حزم، مشيرا إلى خطة تطوير العنصر البشري والارتقاء به، حيث تم وضع وتنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتوعية العنصر البشري الموجود والارتقاء بمستواه الفني ووضع آلية ومعايير مختلفة لاختيار العناصر الجديدة، مؤكدا أهمية لجنتي الحوافز والمشتريات واللتان تتكونان من عدد من العاملين بالورشة، وأهمية الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.