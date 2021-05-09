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أشاد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك في تعامل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مع الأزمة المالية التي يعيشها النادي بالوقت الراهن.

عضو لجنة الزمالك صرح لقناة نادي الزمالك قائلًا:" اللاعبون يقدرون تمامًا الأزمة المالية منهم طارق حامد هذا الرجل الذي يعمل بكل أمانة وإخلاص ولم يكن له أي طلبات، على العكس يطالب بالمساواة داخل الفريق ورفع عقود اللاعبين الذين يستحقون ذلك".

وأضاف:" الأمر نفسه ينطبق على شيكابالا لم يتلقى حتى الآن مقدم تعاقده ولا يسأل عليه وعندما نسـأله لماذا لا يسأل يرد علينا الأهم حصول الفريق على أمواله".

وأكمل:" جنش وقع عقود تجديد عقده وحصل على الشيكات، ووقت صرف الشيكات جاء بنفسه إلى النادي وقال إنه يعلم بأن النادي لا يملك المال حاليا، وطلب تخفيض قيمة الشيك لأكثر من 70% لأنه بحاجة إلى مبلغ معين في الفترة الحالية".

وتابع: أحترم بشدة أحمد فتوح لم يدفع أقساط شقته ولا يتكلم".

وأتم: النادي يحتاج 70 مليون جنيه شهريًا قيمة مستحقات وأجور الرياضيين والعاملينواتب الموظفين فقط 5 مليون جنيه".

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.