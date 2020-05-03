 فيديو.. بوتين يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول قرب جدار الكرملين - بوابة الشروق
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فيديو.. بوتين يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول قرب جدار الكرملين

هديل هلال
نشر في: الأحد 9 مايو 2021 - 2:38 م | آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 2:38 م
عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفقة نظيره الطاجيكي إمام علي رحمون، إكليلًا من الزهور على ضريح الجندي المجهول قرب جدار الكرملين بعد العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على النازية.

وأكد الرئيس الروسي، اليوم الأحد، أن موسكو ستدافع دائما عن مصالحها الجيوسياسية، في وعد قطعه خلال الاحتفالات بمناسبة ذكرى الانتصار على النازية.

وقال بوتين خلال حديثه إلى آلاف العسكريين في الساحة الحمراء المتاخمة للكرملين: «روسيا تدافع بلا كلل عن القانون الدولي. في الوقت نفسه، سندافع بحزم عن مصالحنا الوطنية ونضمن سلامة شعبنا».

وأضاف أن «أفكارا منبثقة عن النازية أعيدت صياغتها لتتلاءم مع العصر»، منددا بعودة «الخطب العنصرية والتفوق القومي ومعاداة السامية وكراهية روسيا».



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