قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا بنسبة 30% منذ توحيد سعر الصرف، مؤكدا أن السعر المحلي أصبح «متماشيًا تمامًا» مع سعر البورصة العالمية.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، إلى ارتفاع السعر المحلي عكس اتجاه الانخفاض في البورصة العالمية قبل توحيد سعر الصرف، لافتا إلى وصول سعر الجرام لمستويات عالية في مصر بينما كان السعر العالمي أقل بكثير.

ونوه إلى استقرار سعر الذهب حاليًا عند مستويات 3100 جنيه لعيار 21، مؤكدا أن السعر المحلي يتوافق مع السعر العالمي المتعارف عليه حاليا.

وأوضح أن الذهب يعد وسيلة آمنة لحفظ قيمة العملة، مشيرا إلى أن انخفاض سعره الحالي لا يعد خسارة للمستثمرين، مشددا أن «أي قمة يصل إليها الذهب ستعيد نفسها مع الوقت.. وأن مستويات الـ4900 جنيه لجرام عيار 21؛ لازم الذهب يعود لها مجددًا».

ونصح «إمبابي» بالاستثمار في الذهب على المدى الطويل، محددًا من جانبه سنة كحد أدنى للاستثمار في الذهب دون خسارة.