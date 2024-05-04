ألقى سامح شكري وزير الخارجية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بيان مصر أمام الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي.

وقال شكري في كلمته، اليوم السبت، إن مصر تؤكد إدانتها بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي على قطاغ غزة.

وأضاف أن مصر تثمن دور منظمة التعاون الإسلامي لتشكيل جبهة دعم للقضية الفلسطينية، لا سيما عبر الجهود الحثيثة للجنة الوزارية الإسلامية العربية المنبثقة عن قمة الرياض. وشدد على ضرورة استكمال الجهد وتكثيف العمل على عدة محاور لوقف العدوان الجائر على الشعب الفلسطيني.

ودعا للضغط لتنقيذ القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أنه يتعين الوقف الفوري لإطلاق النار في عدوان دموي استشهد فيه أكثر من 34 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال على مدار سبعة أشهر من الجحيم في غزة.

وأشار إلى أن مصر تحذر بشدة من إقدام إسرائيل على اجتياح رفح الفلسطينية، المأوى الأخير لما يقرب من 1.5 مليون نازح.