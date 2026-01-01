مقتل ضابط شرطة سوري في تفجير انتحاري بحلب ليلة رأس السنة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل ضابط شرطة سوري وأصيب آخرون في تفجير انتحاري مساء الأربعاء في مدينة حلب شمال سوريا، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية سورية.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن دورية من قوات الأمن الداخلي كانت تحاول اعتقال الانتحاري في حي بالقرب من موقع باب الفرج الأثري عندما فجر نفسه.

وقال محافظ حلب عزام الغريب في بيان إن الدورية كانت تقوم بتأمين احتفالات رأس السنة في المدينة عندما رصدت المهاجم وشرعت بمطاردته. وأضاف أن أحد ضباط الشرطة "تمكن من السيطرة عليه جسديا" عندما فجر الرجل حزامه الناسف.

وأشار إلى أن الوضع "تحت السيطرة".

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا للتلفزيون السوري الرسمي إن المهاجم بدا وكأنه يحاول دخول حي مسيحي به عدد من الكنائس.

وشهدت المدن السورية إجراءات أمنية مشددة يوم الأربعاء خشية وقوع هجمات على تجمعات احتفالات رأس السنة.

وفي الأسبوع الماضي، قتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وأصيب 18 آخرون نتيجة انفجار عبوات ناسفة وضعت في مسجد للعلويين في مدينة حمص.

وأعلنت جماعة تدعى "سرايا أنصار السنة" مسؤوليتها عن هذا الهجوم، وأشارت إلى أنها كانت تستهدف أنصار الطائفة العلوية.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن تفجير يوم الأربعاء.