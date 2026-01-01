ترامب يوقف مؤقتا نشر الحرس الوطني في شيكاغو ولوس أنجليس وبورتلاند بسبب عقبات قانونية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يوقف مؤقتا جهوده لنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو ولوس أنجليس وبورتلاند بولاية أوريجون، وذلك بعد أن أعاقت عقبات قانونية تنفيذ هذه الخطوة.

وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء أنه سيعيد نشر قوات الحرس الوطني لاحقا، وقال: "سنعود، ربما بشكل مختلف وأقوى، عندما يبدأ معدل الجريمة في الارتفاع مرة أخرى... مجرد مسألة وقت".

وكانت القوات قد غادرت لوس أنجليس بالفعل بعد أن نشرها الرئيس في وقت سابق من هذا العام كجزء من حملة أشمل على الجريمة والهجرة. كما تم إرسالها إلى شيكاغو وبورتلاند، لكنها لم تتواجد على الأرض بسبب استمرار الطعون القانونية.

ويجعل الرئيس من مواجهة الجريمة في المدن محورا رئيسيا لفترة رئاسته الثانية، وقد فكر في إمكانية تفعيل قانون التمرد لإيقاف معارضيه عن استخدام المحاكم لعرقلة خططه.

وقال ترامب إنه يعتبر نهجه الصارم تجاه الجريمة قضية سياسية رابحة قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة للعام المقبل.