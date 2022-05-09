ينطلق في الثامنة من مساء الجمعة المقبلة، في ساحة روابط للفنون، عرض "كل حاجة حلوة" لدنكان ماكميلان، والذي ترجمه وأعده ويخرجه أحمد العطار، ومن المقرر أن يستمر العرض حتى الثلاثاء 17 مايو.

العرض من بطولة الفنانة السورية ناندا محمد، التي اشتهرت في رمضان الماضي بتقديم شخصية المرأة الداعشية "أم ليث" التي انضمت إلى "لواء الخنساء" في مسلسل "بطلوع الروح" تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، ويشارك في بطولته منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم.

وعرض "بطلوع الروح" في 15 حلقة، خلال النصف الثاني من شهر رمضان، وتدور أحداثه حول سيدة مصرية تذهب مضطرة إلى مدينة الرقة السورية مع أسرتها، لتواجه مخاطر العيش مع التنظيم الإرهابي، وسط محاولاتها للفرار من الأهوال.

ومنذ عرض الحلقة الأولى، أثار المسلسل ضجة كبيرة، ليس فقط لاختراقه حياة الدواعش ومواجهة أفكارهم، والأداء المميز لأبطاله، ولكن بسبب اختطاف أحد أفراد طاقم العمل، أثناء التصوير في لبنان، قبل أن يتم تحريره في نهاية رمضان.