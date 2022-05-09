السفير الأمريكي في ليبيا يلتقي خالد المشري رئيس الأعلى للدولة الليبي في القاهرة

التقى مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، اليوم، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري الذي يزور القاهرة.

ونشر نورلاند صورة من اللقاء على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "في اجتماعي اليوم مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في القاهرة، اتفقنا على الحاجة إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون".

وأضاف: "أشجّع جميع المشاركين في اجتماع القاهرة المقبل بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على العمل نيابة عن الشعب الليبي والتوصل إلى الإجماع اللازم لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات."

وكان نورلاند، التقى أمس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، وجدد التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط، «بطريقة تعزز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا، وتسهيل الاتفاق على مسار للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أسرع وقت ممكن».