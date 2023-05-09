ممثل شمال أفريقيا للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية يؤكد أهمية التعاون الدائم والتنسيق المشترك مع تونس

أكد رشيد بوقدور الممثل الإقليمي لبلدان شمال أفريقيا للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية أهمية التعاون الدائم والتنسيق المشترك للحفاظ على الصحة الحيوانية في المنطقة، وذلك من خلال تدعيم تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الجهود بين البلدان الأعضاء.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد المنعم بلعاتي مع بوقدر اليوم الإثنين حيث تم تطرّق اللقاء إلى التعاون الحالي بين تونس والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية وسبل تطويره، وتأثير التغيرات المناخية على الثروة الحيوانية ومنظومات الإنتاج ككل.

وأعرب بلعاتي عن ارتياحه للتعاون المثمر بين تونس والمنظمة .