الأهلي يكتسح كيركوس الإثيوبي 59-8 في كأس الكؤوس الإفريقية اليد

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حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا اليوم الثلاثاء على كيركوس الأثيوبي، بنتيجة 59-8 في مستهل مشواره ببطولة كأس الكؤوسالإفريقية التي يستضيفها النادي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 32 -4 قبل ان يواصل الأهلي التفوق وينهي المباراة بنتيجة 59-8 وهي التي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل،.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية سبورتنج المصري ورجاء أغادير المغربي وكيركوس الإثيوبي .

وتنطلق منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رجال وسيدات في نسختها رقم 39، والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي على مدار الأيام القادمة حتى يوم19 مايو الجاري، والتي يشارك بها 21 فريقًا بواقع 10 فرق في منافسات الرجال و11 فريقا في منافسات السيدات.

وتأتي البطولة بعد أيام من تتويج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي على حساب الزمالك والتأهل لكأس العالم للأندية سوبر جلوب بالسعودية .