نتنياهو: إسرائيل في خضم معركة وتستعد لكل السيناريوهات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو، اليوم الثلاثاء، أنه أوعز للمنظومة الأمنية للاستعداد لكل السيناريوهات الممكنة بشأن التصعيد مع قطاع غزة، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات بين الجانبين في ساعات مبكرة من صباح اليوم.



وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار، "نحن في خضم معركة ونستعد لكل على أكثر من جهة وسنوجه ضربة قوية لكل من يضر بنا".



وأكد نتنياهو أن أي تصعيد من جانب غزة سيقابل برد ساحق، مشددا على أن "الجيش سيصل إلى كل المستهدفين في أي مكان وزمان"، شبكة "سكاي نيوز عربية".



من جانبه، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت أن الأيام القادمة قد تشهد إطلاق صواريخ من غزة تجاه مسافات قريبة وبعيدة داخل إسرائيل.



وفي نفس السياق، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، إن عملية غزة حققت أهدافها.



وتشهد الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر عقب تنفيذ طائرات إسرائيلية هجمات على القطاع أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 4 أطفال و4 سيدات و3 من قيادات حركة "الجهاد الإسلامي".