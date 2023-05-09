سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجه أجهزة الأمن بالعودة إلى سياسة الاغتيالات.

جاء ذلك بُعيد شن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن ارتقاء 13 شهيدا وفق أحدث بيان لوزارة الصحة الفلسطينية حتى الآن.

ومن الشهداء ثلاثة من قيادات سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجناح الإسلامي، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عزالدين.

وتوعدت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتين، اليوم الثلاثاء، بالرد على هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرح رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، في بيان، بأن اغتيال قادة المقاومة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المقاومة.

وأضاف: «العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، والمقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر، والعدوان يستهدف كل شعبنا، والمقاومة موحدة في مواجهته».

من جهته، قال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد محمد الهندي، إن الاحتلال سيدفع ثمن جريمته الغادرة التي ارتكبها بحق قادة سرايا القدس في غزة.

وأضاف الهندي أن المقاومة مستمرة ومتصاعدة وهي التي ستحدد نهاية هذا الصراع، موضحاً أن الشهادة لنا كرامة واغتيال القادة يضئ درب الجهاد.