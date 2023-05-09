هبط فريق سامبدوريا لدوري الدرجة الثانية الإيطالي، بعد خسارته على ملعب مضيفه أودينيزي صفر/ 2، في الوقت الذي فاز فيه إمبولي على ضيفه ساليرنيتانا 2 /1 وتعادل ساسولو مع بولونيا 1 /1 مساء الاثنين، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب الفريولي، حسم أودينيزي فوزه على سامبدوريا بهدفين حملا توقيع روبرتو بيرييرا وأدم ماسينا في الدقيقتين التاسعة و34.

وظل سامبدوريا في المركز الأخير برصيد 17 نقطة بفارق 13 نقطة عن آخر مراكز النجاة، قبل أربع جولات على نهاية الموسم، وبالتالي تأكد هبوطه ، في الوقت الذي رفع فيه أودينيزي رصيده إلى 46 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب كارلو كاستيلاني، تقدم إمبولي بهدفين حملا توقيع نيكولو كامبياجي وفرانشيسكو كابوتو في الدقيقتين 38 و63 ثم رد كريستوف بياتيك بهدف لساليرنيتانا في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد إمبولي إلى 38 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر.