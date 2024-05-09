وفد الجامعة العربية يصل إلى المنامة للتحضير للقمة العربية الـ33

وصل وفد الأمانة لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، إلى العاصمة البحرينية المنامة فى إطار الاستعدادات الخاصة للتحضير للقمة العربية الثالثة والثلاثين التى المقرر انطلاق أعمالها في البحرين يوم الخميس المقبل.

وعقدت الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع البحرين عدة اجتماعات للتحضير للقمة التي تعقد في ظرف دولي استثنائي، حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية - تشاورية مكثفة بين الأمانة العامة والبحرين، شكلت من خلالها لجنة عامة للإعداد للقمة برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي.

ومن المقرر أن تنطلق أولى التحضيرات للقمة باجتماع كبار المسئولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى لمجلس الجامعة على مستوى القمة، يعقبه اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى التحضيرى لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

ومن المقرر أن يُعقد يوم الاثنين المقبل، اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسئولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة.

ويعقد يوم الثلاثاء اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزراى واجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة بنود جدول الأعمال والاتفاق على القضايا والموضوعات التي سيتم طرحها على القادة العرب خلال القمة العربية.