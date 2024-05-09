ضبط شخصين في القليوبية بتهمة غسل 20 مليون جنيه من أموال النصب على راغبي السفر للخارج

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين مقيمين في محافظة القليوبية بتهمة غسل الأموال التي حصلوا عليها من خلال نشاطهم الاجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في السفر للخارج.

حاول المتهمان إخفاء مصادر هذه الأموال وتصبيغها بالصورة القانونية، وتقديمها كأنها أرباح من كيانات تجارية شرعية، مثل تأسيس المنشآت التجارية والشركات، وشراء السيارات والوحدات السكنية. وتقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 20 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الواقعة، وجرى إحالتها للنيابة لبدء التحقيقات.