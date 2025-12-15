الداخلية السورية: مقتل 4 من قوى الأمن وإصابة خامس في هجوم في ادلب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت وزارة الداخلية السورية أن مسلحين أطلقوا النار على دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي.

وقالت الداخلية عبر معرفاتها الرسمية، إن “الهجوم أدى إلى استشهاد أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة عنصر خامس بجروح”، بحسب قناة الإخبارية السورية.

وأضافت: “تجري الوحدات الأمنية المختصة حالياً عمليات تمشيط مكثفة في المنطقة، بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم”.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة للقوات السورية والأمريكية قرب مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، أمس السبت.

وأطلقت قيادة أمن البادية بالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب والوحدات الأمنية المختصة، الأحد 14 كانون الأول، عملية أمنية واسعة استهدفت عناصر وأفراداً ينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق الفرقلس والقريتين والبادية بريف محافظة حمص.

وقال مسؤول فرع عمليات البادية علي الصوفي في تصريحات للإخبارية، إن الحملة التي لا تزال مستمرة، تأتي رداً على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة تدمر يوم أمس، وتندرج ضمن جهود متواصلة لملاحقة ومحاصرة التنظيم في المنطقة.