تقرير- صلاح يواصل السعي نحو حلم اللقب القاري بعد سنوات من الإخفاقات

يواصل محمد صلاح، النجم الأبرز في صفوف منتخب مصر، مطاردته للقب كأس أمم إفريقيا الذي استعصى عليه عبر مسيرته الدولية، مع اقتراب انطلاق نسخة 2025 المقررة في المغرب، واضعًا جانبًا الجدل الدائر حول مستقبله مع ليفربول، ومركزًا على قيادة بلاده نحو التتويج القاري.

ويأتي ذلك بعد أسبوع مضطرب بالنسبة لقائد الفراعنة، تصدر خلاله عناوين الأخبار العالمية عقب تصريحاته القوية بعد تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد بنتيجة 3-3.

إلا أن الأجواء هدأت نسبيًا عندما عاد صلاح إلى تشكيلة ليفربول وساهم بصناعة هدف في الفوز على برايتون 2-0، في دفعة معنوية مهمة قبل شهر حاسم على المستوى الدولي.

ويحول صلاح أنظاره الآن إلى مشواره الطويل مع كأس أمم إفريقيا، حيث يستهل منتخب مصر مشاركته في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر، في فصل جديد من رحلة دولية شهدت الكثير من التقلبات وخيبات الأمل للاعب البالغ من العمر 33 عامًا.

وبدأ صلاح مسيرته مع المنتخب الأول عام 2011، لكنه اضطر للانتظار حتى نسخة 2017 للمشاركة الأولى في كأس الأمم، بعد فشل مصر في التأهل لنسخ 2012 و2013 و2015، وهي فترة أعقبت حقبة ذهبية تُوّج خلالها الفراعنة بثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2006 و2010.

ورغم الغياب عن البطولات، واصل صلاح التسجيل، محرزًا 29 هدفًا في أول 46 مباراة دولية له حتى نهاية 2016.

وفي بطولة 2017 بالجابون، قدم صلاح مستويات لافتة وقاد منتخب مصر إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام الكاميرون بهدف متأخر.

وسجل حينها هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين خلال ست مباريات، ليحجز مكانه في التشكيلة المثالية للبطولة ويؤكد مكانته بين نخبة لاعبي القارة.

وأعقب ذلك انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017، حيث قدم موسمًا استثنائيًا، ليصل إلى كأس العالم 2018 في روسيا وهو في أفضل حالاته.

غير أن إصابة في الكتف تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا حرمته من المشاركة في المباراة الأولى، ورغم تسجيله هدفين في دور المجموعات، خرجت مصر من البطولة دون تحقيق أي نقطة.

وفي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي استضافتها مصر، دخل المنتخب ضمن أبرز المرشحين، وحقق الفوز في دور المجموعات على زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسجل صلاح في مباراتين، قبل أن تتبدد الآمال بالخروج المفاجئ من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا.

ومع توليه شارة القيادة في نسخة 2021 بالكاميرون، كان صلاح أكثر إصرارًا على التتويج، لكن مصر خسرت النهائي مرة أخرى، هذه المرة أمام السنغال بركلات الترجيح، حيث سجل ساديو ماني الركلة الحاسمة، قبل أن يتكرر السيناريو ذاته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتفاقمت خيبات الأمل في بطولة 2023، بعدما اضطر صلاح للانسحاب بسبب إصابة في العضلة الخلفية عقب مباراتين فقط، رغم تسجيله هدفًا من ركلة جزاء جعله أول لاعب مصري يسجل في أربع نسخ مختلفة من كأس الأمم، ليودع المنتخب البطولة من دور الـ16 أمام الكونغو الديمقراطية في غياب قائده.

ورغم الإخفاقات القارية، يظل صلاح أحد أبرز رموز الكرة المصرية، بعدما خاض 109 مباريات دولية سجل خلالها 63 هدفًا، وتُوّج بجائزة أفضل لاعب إفريقي عامي 2017 و2018، كما بات على بعد خمسة أهداف فقط من تحطيم الرقم القياسي التاريخي لأكثر اللاعبين تسجيلًا بقميص المنتخب.

ومع اقتراب نسخة 2025، يدرك صلاح أهمية تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا لتعزيز إرثه الدولي ووضع اسمه إلى جانب كبار أساطير الكرة المصرية، في ظل قناعة راسخة لديه بأن الإخفاقات السابقة كانت دائمًا دافعًا إضافيًا للمحاولة من جديد، وأن لحظة التتويج قد تكون أقرب من أي وقت مضى.