إزالة 123 حالة إشغال طريق بمدينة دمنهور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات في شوارع المدينة، بإشراف محمد مسعود نائب رئيس المدينة، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق. أسفرت الحملة عن رفع 123 حالة إشغال طريق في منطقة المشتل، سيدي عمر، الجمهورية، الجيش، عرابي، وعبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور.

وأكد محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، استمرارية شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق في المدينة، نظرًا للتأثير السلبي الذي تشكله على حركة المرور والمظهر الحضاري للمدينة.

تأتي تلك الحملات في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بمواصلة الجهود في شن حملات مكثفة للتعامل الفوري مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة في الطرق والشوارع والميادين العامة، لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.