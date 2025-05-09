السيسي يبحث مع أبو مازن الاعترافات الدولية بفلسطين وإصلاحات السلطة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك على هامش الاحتفالات بيوم النصر بالعاصمة الروسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي، أكد دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بكميات كافية.

من ناحيته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر دعما للقضية الفلسطينية، موضحا أهمية وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، خاصة مع الخسائر في الأرواح الفلسطينية التي تتجاوز المائة قتيل أو أكثر يوميا، مشيرا إلى تطورات الموقف الدولي فيما يتعلق باعتراف الدول المختلفة بالدولة الفلسطينية.

وأوضح في هذا الصدد أن 149 دولة أعترفت حتى الآن بالدولة الفلسطينية، وأنهم يتطلعون إلى اعتراف باقي الدول بها، بما في ذلك باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد، والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أهمية الدعم المصري لذلك المسعى، وعلى أهمية الاجتماع الذي سيعقد في نيويورك يوم 18 يونيو 2025 دعما لحل الدولتين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أبو مازن استعرض جهود الإصلاح الكبيرة التي تقوم بها السلطة الفلسطينية، موضحا أن الجانب الفلسطيني يبذل جهدا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية للترويج للقضية الفلسطينية ولأهمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن تلك الجهود قد بدأت تؤتي بنتائج إيجابية.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية يعتبر صعبا للغاية، خاصة وأن إسرائيل تحتجز لديها حوالي 2 مليار دولار من مستحقات الجانب الفلسطيني، مؤكدا أهمية تناول القمة العربية المقبلة في العراق ذلك الوضع المالي الصعب والخروج بنتائج إيجابية ملموسة في هذا الصدد.

وذكر المتحدث أن الرئيس رحب بكل قرارات الإصلاح التي اتخذها الرئيس أبو مازن، مؤكدا أهمية تنفيذها بشكل كامل واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان سرعة وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال المساعدات الانسانية لمواجهة الكارثة التي يتعرض لها أهالي القطاع، مشددا على أن مصر سوف تبقي دوما داعمة للقضية الفلسطينية.