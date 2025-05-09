 انتشال جثة شاب غرق في ترعة الملاحة شرق الإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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انتشال جثة شاب غرق في ترعة الملاحة شرق الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الجمعة 9 مايو 2025 - 3:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 مايو 2025 - 3:14 ص

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الخميس، من انتشال جثة شاب يدعى "أدهم.ال.ب.ال" 20 عامًا، بعدما لقي مصرعه غرقًا في مياه ترعة الملاحة المجاورة لشركة مياه الشرب.

وتلقى اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثانِ الرمل، يُفيد بورود بلاغ من الأهالي عن غرق شاب في مياه ترعة خلف مقابر أبيس الأولى، بنطاق دائرة القسم.

وقال المهندس إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" في الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إنه تم توجيه نداء للدفع بعدد من الغواصين بالتنسيق مع فريق من الإنقاذ النهري، حيث تم العثور على الجثمان وانتشاله.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه بانتقال الكول الأمني، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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