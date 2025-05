ليفربول يهنئ صلاح على جائزة لاعب العام في إنجلترا من رابطة الكتاب

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي نجمه محمد صلاح، على التتويج بجائزة لاعب العام في إنجلترا من اتحاد الكتاب الرياضيين، للمرة الثالثة في إنجاز تاريخي للدولي المصري.

ونشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صورا لـ صلاح، مصحوبة بتعليق:" مبروك مووو.. محمد صلاح هو لاعب العام من اتحاد الكتاب".

ونشر ليفربول إحصاءات وأرقام صلاح المذهلة في الموسم الحالي حيث شارك الدولي المصري في 49 مباراة سجل خلالها 33 هدفا وصنع 23 هدفا «تمريرة حاسمة» في موسم استثنائي لصلاح على الملاعب الإنجليزية.

وكان صلاح قد توج بالجائزة في ثلاث مواسم «2018، 2022، 2025» ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يتوج بالجائزة 3 مرات مختلفة.

وكانت رابطة الكتاب قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، اليوم الجمعة، فوز محمد صلاح بالجائزة بعدما حقق صاحب الـ 32 عامًا، إنجازًا استثنائيًا بحصوله على أكبر هامش من الأصوات في هذا القرن، حيث نال نحو 90% من الأصوات التي تم الإدلاء بها، وهو ما يعكس مدى هيمنته على منافسة هذا العام.

وبذلك، يحقق صلاح إنجازًا مميزًا، ليصبح ثاني لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب ثلاث مرات بعد أسطورة أرسنال تيري هنري.

ومع توقيعه مؤخرًا على عقد جديد يبقيه في ليفربول لمدة عامين إضافيين، يواصل صلاح كتابة اسمه في تاريخ النادي وفي تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أقرب منافسيه على الجائزة زميله في ليفربول فيرجيل فان ديك، الذي حل في المركز الثاني بعد مساهمته الكبيرة في نجاح الفريق، بينما جاء مهاجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك في المركز الثالث، ولاعب وسط أرسنال ديكلان رايس في المركز الرابع.

Congratulations, Mo 🤩 @MoSalah is the @theofficialfwa Footballer of the Year 🏆 pic.twitter.com/WiRLLgvEJY

The Egyptian King’s season in numbers 👑 pic.twitter.com/yzumBCmcs6

The first Red to win three @theofficialfwa Footballer of the Year awards 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/OcmvLO5jvR