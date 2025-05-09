الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية بصدد شراء حوالي 30 طائرة بوينج دريملاينر

ذكرت مصادر مطلعة أن "أي.إيه.جي"، وهي الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز" تتجه لشراء حوالي ثلاثين طائرة بوينج 787 دريملاينر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر قولها إن الطلبية قد تتضمن خيارات تسمح بزيادة عدد الطائرات التي سيتم شراؤها.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، أن شركة جنرال إلكتريك سوف تتولى توريد محركات الطائرات.

وتعتبر هذه الصفقة بمثابة دفعة لشركة الطيران الأمريكية المثقلة بالمشكلات، بعد أن توقفت الصين، وهي أكبر سوق في العالم للطائرات، عن استلام طائرات بوينج، في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، واقترح الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على الطائرات الأمريكية الصنع إذا ما باءت المحادثات التجارية بين الجانبين بالفشل.

وكان وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك ألمح إلى صفقة بوينج في وقت سابق أمس الخميس، حيث صرح للمراسلين بأن شركة طيران بريطانية، لم يحددها، سوف تشتري طائرات بوينج بقيمة عشرة مليارات دولار.

وارتفع سهم بوينج بنسبة 5% خلال تعاملات البورصة مساء أمس الخميس، في ظل ارتفاع أوسع نطاقا للأسهم بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من الممكن تخفيف الرسوم الجمركية على الصين إذا ما جرت المحادثات بين الجانبين بشكل جيد.