مستقبل وطن: مشاركة الرئيس السيسي بعيد النصر بموسكو تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا

اعتبر المستشار الدكتور شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات روسيا بعيد النصر، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين القاهرة وموسكو.

وقال عبداللطيف، في بيان له اليوم، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في هذه المناسبة الوطنية المهمة تعكس التقدير الكبير الذي تحظى به مصر ورئيسها لدى الجانب الروسي.

وأكد عبداللطيف أن العلاقات المصرية الروسية تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأن مشاركة الرئيس السيسي في عيد النصر تعكس التزام مصر بتعميق شراكاتها الدولية بما يدعم استقرار المنطقة والعالم.

وأوضح عبد اللطيف أن المشاركة تجسد المكانة الإقليمية والدولية المتقدمة التي باتت تحتلها الدولة المصرية بفضل سياساتها المتزنة ودورها المحوري في قضايا الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس السيسي في هذه الاحتفالية تعزز من أواصر الصداقة والتقارب بين الشعبين، وتفتح المجال لمزيد من التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز من مسيرة التنمية المستدامة في البلدين.