حركة «الشباب» تشن هجوما على بلدة صومالية تسيطر عليها الحكومة في هيران

شن مسلحو حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة هجوما على بلدة صومالية تسيطر عليها الحكومة في وسط منطقة هيران.

وذكر راديو "شابيلي" الصومالي اليوم الأحد - أن الهجوم بدأ بوقوع انفجارات عند الجسر الرئيسي بالمدينة استهدفت قوات جيبوتي العاملة؛ في إطار بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم).

وأوضح أن تبادل إطلاق النار استمر بين مسلحي "الشباب" وقوات جيبوتي في معركة عنيفة بالأسلحة؛ ما أدى إلى وقوع عدد غير محدد من الإصابات.

ومن جانبها .. أعلنت حركة "الشباب" مقتل 13 جنديا من قوات جيبوتي، وإحراق عربة قتال تابعة لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، فيما لم يصدر بعد أي بيان من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال يؤكد أو ينفي هذه الادعاءات.