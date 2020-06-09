أردوغان يزعم أن مرتكبي أعمال الشغب في المظاهرات الأمريكية هم الأكراد وأتباع جولن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أخبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية أن مدبري أعمال العنف والنهب في الاحتجاجات الأمريكية الأخيرة ضد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد يعملون مع الميليشيات الكردية في سوريا.

وفي حديث لبرنامج تلفزيوني في وقت متأخر من يوم الاثنين، قال أردوغان أيضًا إنه أعطى ترامب أسماء أتباع الداعية التركي فتح الله جولن في الولايات المتحدة الذين شاركوا في الاحتجاجات، وفقا لموقع "تي24" التركي الإخباري.

وقال أردوغان: "أبلغت ترامب عن أتباع جولن الذين شاركوا في الاحتجاجات"، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي دوّن ملاحظات عن ذلك التقرير الذي أدلى به.

وتربط أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تحاربها في الشمال السوري، والمتحالفة مع الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم "داعش" بمنظمة أنتيفا التي أعلن ترامب مؤخرا عن إعلانها كمنظمة إرهابية.

وتعتبر منظمة أنتيفا منبرا للجماعات اليسارية المناهضة للفاشية في الولايات المتحدة مع عدد متزايد من المتعاطفين منذ انتخاب ترامب في عام 2016.

وسلطت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في تركيا مؤخرا الضوء على أتباع جولن الذين شوهدوا في الاحتجاجات الأمريكية، في مسعى جديد لمحاولة تسليمهم لحكومة أردوغان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتهم حكومة أردوغان جولن بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 على الرغم من نفيها الشديد لأي تورط فيه.

وقد بذلت الحكومة عدة محاولات لتسليم فتح الله جولن، وهو رجل دين اسلامى مقيم فى الولايات المتحدة يقود حركة "الخدمة"، من الولايات المتحدة، بيد أن وزارة العدل الامريكية رفضت جهودها حتى الآن.