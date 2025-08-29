مصادر لوكالة أ ب: ترامب يسحب حماية الخدمة السرية عن نائبة الرئيس السابقة هاريس بعد أن مدد بايدن الحماية لها بشكل غير معلن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماية الخدمة السرية عن نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، وفقا لما ذكره مسؤول رفيع في البيت الأبيض.

وعادة ما يحصل نواب الرئيس السابقون على حماية من الحكومة الفيدرالية لمدة ستة أشهر بعد مغادرة المنصب، بينما يحصل الرؤساء السابقون على الحماية مدى الحياة.

وذكر مصدر مطلع على الأمر أن الرئيس آنذاك جو بايدن وقع بشكل غير معلن على توجيه بتمديد الحماية الخاصة بـ هاريس لما بعد الفترة المعتادة البالغة ستة أشهر.

وينتمي ترامب للحزب الجمهوري، بينما ينتمي بايدن وهاريس للحزب الديمقراطي. وفاز ترامب على هاريس في الانتخابات الرئاسية العام الماضي بعد انسحاب بايدن من السباق وتولي هاريس مكانه.

ويُذكر أن هاريس تولت في السابق منصب مدعية عامة لولاية كاليفورنيا وعملت في مكتب المدعي العام لمدينة سان فرانسيسكو. وقد أعلنت مؤخرا أنها لن تترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا العام المقبل.