الكرملين: يجب إعداد أي قمة بين بوتين وزيلينسكي بشكل صحيح

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن روسيا لا تستبعد عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مسعى لتحقيق السلام، ولكن أي قمة يجب أن تتبع الشروط التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.

وأضاف بيسكوف في حديثه للوكالات الإخبارية الروسية اليوم الجمعة، أن، "بوتين يعتقد أن أي اجتماع على مستوى رفيع يجب أن يكون مُعدًّا جيدًا وأن يؤكد النتائج المحققة على مستوى الخبراء".

ورغم ذلك، أشار بيسكوف إلى أن العمل على المستوى الدبلوماسي "لا يعج بالنشاط " حاليًا.

وجاءت تصريحات بيسكوف ردًا على تصريحات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي قال أمس الخميس، إنه لا يتوقع حاليًا إجراء محادثات بين بوتين وزيلينسكي.

خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الاثنين الماضي، مع زيلينسكي وميرتس وقادة أوروبيين آخرين، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن مثل هذه القمة يمكن أن تعقد في غضون أسبوعين.

ولكن حتى في ذلك الوقت، قال الكرملين إن روسيا كانت مستعدة لعقد اجتماع ثنائي على مستوى أعلى من ذي قبل خلال الحرب المستمرة منذ 3 سنوات ونصف، مثل المحادثات بين وزراء الخارجية.

وأضاف بيسكوف، اليوم الجمعة، قبل سفر بوتين إلى الصين يوم الأحد المقبل، "لا زلنا مهتمين ومستعدين لمثل هذه المفاوضات ".