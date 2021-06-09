الإسكان: نقف لظاهرة التوك توك بالمرصاد

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تشويه المدن الجديدة، خاصة فيما يتعلق بظاهرة التكاتك، مضيفًا: «نقف لها بالمرصاد».

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن المواطنين قدموا العديد من الشكاوى لظهور التكاتك في بعض المدن، رغم توفير البدائل، فتم إبلاغ الأمن والإدارات المعنية، حتى تم ضبط إحدى التكاتك في مدينة الشروق.

وأوضح أن رئيس جهاز مدينة الشروق، كان يتابع بنفسه، حتى تم ضبط التوك التوك المشار إليه، وهذه رسالة قوية لمن يريد الدخول بتوك توك في أي مدينة، عليه أن يفكر 1000 مرة، قبل أن ينوي لذلك.