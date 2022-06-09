الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب 5 أعضاء جددا بمجلس الأمن

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من المقرر أن تصبح سويسرا ومالطا واليابان وموزمبيق والإكوادور الأعضاء التاليين غير الدائمين بمجلس الأمن الدولي، لمدة عامين اعتبارا من عام 2023.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اختيار الأعضاء الخمسة الجدد اليوم الخميس، ولم تكن النتيجة مفاجئة، إذ لم يكن هناك مرشحون رسميون آخرون.

وستحل الدول الخمسة محل النرويج وأيرلندا والهند وكينيا والمكسيك.

وهذه هي المرة الأولى التي تشغل فيها سويسرا مقعدا غير دائم بمجلس الأمن، والثانية لمالطا.

ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الأممية الوحيدة التي لها سلطة تمرير قرارات ملزمة وفقا للقانون الدولي.

وهناك دول أعضاء أخرى غير دائمة بالمجلس حاليا، وهي غانا والجابون والبرازيل وألبانيا والإمارات. وتنتهي عضوية هذه الدول بنهاية عام 2023.