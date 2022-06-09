محافظ مطروح يوجه بسرعة تجميل الجزيرة الوسطى لمدخل المدينة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بسرعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتجميل الجزيرة الوسطى لمدخل مدينة مرسى مطروح، بداية من بوابة الكيلو 21 وإعادة المظهر الجمالي بما يليق بمدخل المدينة السياحية خاصة مع الإقبال السياحي الذي تشهده المحافظة خلال موسم الصيف.



كما وجه محافظ مطروح، بتسوية أرض السوق بجوار السيرك لاستكمال نقل الباعة الجائلين بمدينة مرسى مطروح إليها، وعمل رفع مساحي لموقع بجوار السكة الحديد بمدخل منطقة الكيلو ٧ حي الشروق، وتخطيطها وتسويتها وتمهيد الموقع لتجميع الباعة الجائلين والأكشاك؛ لنقلهم إليها حفاظا على المظهر الحضاري وتيسير حركة السير والمواصلات.



وأوضح رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه جارٍ أعمال تسوية وتمهيد الجريزة الوسطى لمدخل المدينة مع قيام اللوادر بالتسوية ورفع تراكمات الأتربة أول بأول.



كما قام مركز ومدينة مرسى مطروح يرفقه شرطة المرافق، برفع إشغال الباعة الجائلين بجوار الشؤون الصحية وتوجيههم إلى الأسواق الحضارية بالمدينة والتي تم تجهيزها للقضاء على الإشغالات والتعديات على الشوارع مع إعادة الانضباط والسيطرة على الشوارع ومنع التجاوزات لتيسير حركة المواطنين والمواصلات.