ارتفاع في بعض مخزونات أوكرانيا من الأسلحة مما كانت عليه قبل الحرب

أظهرت بيانات نشرها وزير الدفاع الأوكراني اليوم الخميس أن بعض مخزونات بلاده من الأسلحة ارتفعت قليلا عما كانت عليه، وأشار إلى أن الجيش استقبل أكثر من 150 مدفع هاوتزر ثقيل عيار 155 ملم من مخزونات حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ انطلاق الغزو الروسي في 24 فبراير

وكتب وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، على موقع فيسبوك، أن "مخزونات الذخيرة من هذا العيار أعلى بنسبة 10% بالفعل من مخزونات القذائف السوفيتية عالية العيار التي كانت موجودة قبل 24 فبراير".

وأضاف أن بلاده تسلمت أيضا 50 قطعة مدفعية بعيارات أخرى، وأن إمدادات الذخيرة عند نحو 75% من مستويات ما قبل الحرب.

كما تسلمت البلاد العشرات من قاذفات الصواريخ سوفيتية التصميم والمئات من قذائف الهاون مع ذخيرة.

ورغم ذلك، طالب ريزنيكوف بإمداد بلاده بالأسلحة بكميات أكبر وبوتيرة أسرع. وكتب: "لا يمكنني القول إنني راضٍ عن وتيرة إمدادات الأسلحة وكميتها"، لكنه قدم الشكر للدول التي تقدم الدعم لبلاده.