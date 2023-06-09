الفلبين: ارتفاع الإصابات بحمى الضنك بنسبة 38% عن العام الماضي

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، أن حالات الإصابة بمرض حمى الضنك في البلاد بلغت 48 ألفا و109 حالات خلال الفترة من الأول من شهر يناير حتى 13 مايو من 2023.

ونقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة عن الوزارة قولها "إن هذه الحصيلة تعد أعلى بنسبة 38 % مقارنة بـ34 ألفا و963 حالة إصابة تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل نحو 176 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض حمى الضنك حتى الآن، مقارنة ب203 وفيات تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وينتقل مرض حمى الضنك بالبعوض وينتشر في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية من العالم، ويؤدي إلى حمى شديدة وطفح جلدي وألم في المفاصل والعضلات والتي يمكن أن تؤدي في حالات شديدة إلى نزيف وانخفاض مفاجئ في ضغط الدم والوفاة.