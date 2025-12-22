الرئيس السيسي يهنئ رئيسة تنزانيا بولاية ثانية ويؤكد تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

-رئيسة تنزانيا تدعو السيسي لحضور افتتاح سد جوليوس نيريري

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا، مع الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قدّم التهنئة لنظيرته التنزانية بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، وكذلك بمناسبة استكمال انتخاب البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشاد الرئيس السيسي بما تشهده العلاقات المصرية–التنزانية من تطور ملحوظ، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، مؤكدًا في الوقت نفسه حرص الجانبين على تعزيز التشاور والتنسيق السياسي المشترك.

من جانبها، أعربت الرئيسة التنزانية عن تقديرها لتهنئة الرئيس السيسي، مؤكدة اعتزاز تنزانيا، قيادةً وشعبًا، بالدعم الذي تقدمه مصر في مختلف المجالات، ومبدية تطلعها إلى استقبال الرئيس في تنزانيا في أقرب فرصة ممكنة، لحضور افتتاح سد جوليوس نيريري.

وفي هذا السياق، أعربت الرئيسة التنزانية عن خالص تقديرها لجهود الرئيس السيسي التي أسهمت في استكمال تنفيذ مشروع السد العملاق، باعتباره أحد المشروعات التنموية الاستراتيجية في تنزانيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التبادل التجاري، ومواصلة اتخاذ خطوات عملية لدعم التعاون الاقتصادي المشترك.

وأكد الرئيس السيسي استعداد مصر لدفع المزيد من الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية، والمساهمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وهو ما رحبت به الرئيسة التنزانية، مشيرة إلى توافر فرص استثمارية واسعة يمكن للشركات المصرية الاستفادة منها، بما يعزز التعاون والتكامل بين البلدين.