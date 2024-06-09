 وزيرة الخارجية الألمانية: هناك أمل جديد لإنهاء حرب غزة بعد تحرير الرهائن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرة الخارجية الألمانية: هناك أمل جديد لإنهاء حرب غزة بعد تحرير الرهائن


نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 8:36 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 8:36 ص

عقب تحرير أربع رهائن إسرائيليين في قطاع غزة تحدثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أمل جديد لإنهاء الحرب.

وقالت بيربوك في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأحد: "الأمر بيد حماس وعليها الموافقة على اقتراح اتفاق وقف إطلاق النار... إنه مطروح على الطاولة ويمكن أن يكون بداية النهاية للحرب".

وقالت بيربوك إنه بالنسبة لأسر الرهائن الأربعة كان التحرير بمثابة لحظة سعادة كادوا أن يفقدوا الرجاء فيها، وأضافت: "وبالنسبة لشعوب الشرق الأوسط تعتبر بصيص أمل لأن تكون هناك نهاية للمعاناة، ولأن يتم إطلاق سراح الرهائن الآخرين أيضا واحتضانهم من قبل أحبائهم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس السبت إنقاذ أربع رهائن إسرائيليين في "عملية نهارية خاصة ومعقدة" بمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، بعد 246 يوما في الأسر.

وقال الجيش إن الأربعة بـ "حالة صحية جيدة" وقد نقلوا إلى مركز شيبا الطبي في تل هشومير لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية لهم.

 


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