ترامب: سنُكمل المهمة عسكريا إذا تواصلت خروقات إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تستكمل عملياتها العسكرية ضد إيران إذا استمرت، بحسب قوله، في خرق وقف إطلاق النار، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى "إتمام المهمة" التي بدأتها واشنطن عسكريا.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي، الأحد، أن الولايات المتحدة "قد تصل إلى نقطة لا يمكنها فيها أن تكون متسامحة أو عقلانية".

وتابع: "سنضطر إلى إتمام المهمة التي بدأناها بنجاح عسكريا. وإذا حدث ذلك فلن تبقى إيران موجودة"، وفق قوله.

وجاءت تصريحات ترامب عقب هجمات نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف داخل إيران، قالت إنها جاءت ردا على ما وصفته بـ"الهجمات الإيرانية على الملاحة التجارية" في مضيق هرمز.

وأوضح أن الطائرات الأمريكية استهدفت منشآت إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، متهما إيران بخرق وقف إطلاق النار مجددا.

وكرر ترامب تحذيره من أن استمرار تلك الخروقات قد يدفع الولايات المتحدة إلى توسيع عملياتها العسكرية.

وسبق أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تنفيذ هجمات على عدد من الأهداف داخل إيران، وقالت إن العمليات جاءت ردا على ما وصفته بـ"الهجمات الإيرانية ضد حركة الملاحة التجارية" في مضيق هرمز.