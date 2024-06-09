وكالة مهر الإيرانية: تأكيد أسماء 6 أشخاص مؤهلين لانتخابات الرئاسة

أفادت وكالة مهر الإيرانية، نقلًا عن مصادر مطلعة قولها، إنه «تم تأكيد أسماء 6 أشخاص مؤهلين لانتخابات الرئاسة الإيرانية المقبلة، من قبل مجلس صيانة الدستور».

وذكرت المصادر، أن الأشخاص الستة هم: القيادي في التيار الأصولي المتشدد علي رضا زاكاني، وممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والسياسي المحافظ أمير حسين غازي زاده هاشمي، والوزير الأسبق مصطفى بور محمدي، والنائب مسعود المديكيان.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور انتهاء فحص أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر نهاية الشهر الحالي.

وتجري إيران انتخابات رئاسية مبكرة إثر مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في تحطم مروحية الشهر الماضي، وتقدم 80 مرشحاً للانتخابات غالبيتهم من مسئولين ونواب حاليين وسابقين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور هادي طحان نظيف قوله: «بعد الانتهاء من فحص أهلية مرشحي الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية، في مجلس صيانة الدستور، أرسلت قائمة بأسماء المرشحين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى وزارة الداخلية».

وقد تعلن وزارة الداخلية الإيرانية في وقت لاحق اليوم أسماء المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسي