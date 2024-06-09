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إعلام عبري: اندلاع حريق كبير شمال الجولان عقب سقوط عدد من الصواريخ

وكالات
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 1:03 م | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 1:03 م

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بسقوط عدد من الصواريخ في مناطق مفتوحة قرب مستوطنات شمال الجولان، واندلاع حريق كبير عقب القصف من الجنوب اللبناني.

وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رصد 10 عمليات إطلاق صواريخ على هضبة الجولان ومسيَّرات في الجليل الأعلى.

من جهته، قال حزب الله اللبناني، عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن عناصر المقاومة قصفوا مرابض مدفعية العدو في الزاعورة في الجولان السوري المحتل وانتشار الجنود في محيطها، براجمة صواريخ كاتيوشا.

وأشار إلى أن القصف يأتي «دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي عيترون ومركبا».

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بالطائرات صباح اليوم، قاذفة يستخدمها حزب الله في قرية خولة بجنوب لبنان.

وأضاف أنه رصد إطلاق صواريخ من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة في الشمال، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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