جروسي يثني على جهود مصر وعُمان للتوصل لتسوية مقبولة بشأن الملف النووي الإيراني

- مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتحدث عن زيارته للقاهرة في مستهل اجتماع مجلس المحافظين

افتتح مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعماله، اليوم الإثنين، وتناول مدير الوكالة رافاييل جروسي في كلمته الافتتاحية تقديره للزيارة الناجحة التي أجراها إلى مصر في ٢ يونيو الجاري حيث التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، والتي جاءت للبناء على الشراكة المتميزة مع القاهرة، وفي إطار دور مصر الإقليمي المهم في قضايا منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأثني جروسي على الجهود التي تبذلها مصر وسلطنة عمان للتوصل لتسوية مقبولة في الملف النووي الايراني.

ويترأس السفير محمد نصر مندوب مصر الدائم لدي المنظمات الدولية في فيينا في وفد مصر في فعاليات المجلس الذي يعقد في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري.

وتأتي مشاركة مصر في إطار عضويتها الحالية في مجلس محافظي الوكالة.

من جهته، ألقى السفير المصري كلمة في فعاليات المجلس سلط فيها الضوء على تقديرنا لإتمام زيارة ناجحة للمدير العام إلى القاهرة وتطلعنا للبناء عليها في دفع الشراكة البناءة مع الوكالة والتعامل الموضوعي مع قضايا منع الانتشار في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد بيان مصر على المواقف الثابتة المتعلقة بتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ودعم التطورات في تطبيقات التكنولوجيا النووية بما لا يقيد تلك الاستخدامات.

كما دفع السفير محمد نصر نحو أهمية تنفيذ قرار 1995 المعني بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وحث الوكالة على القيام بمسئولياتها في هذا الصدد.

ويأتي ذلك في إطار عضوية مصر في مجلس محافظي الوكالة خلال عامي 2026-2027.