هجوم روسي مكثف بطائرات مسيّرة يستهدف كييف ومناطق أوكرانية أخرى والدفاعات الجوية تتصدى

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أعلنت السلطات الأوكرانية أن العاصمة كييف تعرضت مجددا، في وقت متأخر من مساء الأحد، لهجمات روسية مكثفة بطائرات مسيّرة.

وأفادت تقارير صادرة عن القوات الجوية الأوكرانية والإدارة العسكرية الإقليمية بأن الدفاعات الجوية كانت نشطة خلال الهجوم. وكانت صافرات الإنذار قد دوت في وقت مبكر بعد رصد أسراب من الطائرات المسيرة.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات مؤكدة بشأن وقوع أضرار أو إصابات.

وإلى جانب كييف، تم إصدار إنذارات جوية في عدة مناطق أوكرانية أخرى، من بينها سومي وتشيرنيهيف وبولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك.

ياتي الهجوم بعد أعلان روسيا أنها سوف ترد على الهجوم الذي شنته أوكرانيا بمسيرات على مطارات داخل العمق الروسي في الأول من الشهر الجاري واسفر عن تدمير 40 طائرة عسكرية روسيا.

وقال جهاز المخابرات الأوكراني إنه تم تدمير حوالي 34% من القاذفات الروسية القادرة على إطلاق صواريخ كروز.

ووفقا لتقديرات الجهاز، فإن قيمة القاذفات التي تم تدميرها أو إلحاق الضرر بها بلغت نحو 7 مليارات دولار.