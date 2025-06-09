الشرطة الأمريكية: مقتل شخصين إثر إطلاق نار في لاس فيجاس

تجري الشرطة الأمريكية، تحقيقًا في مقتل شخصين بالرصاص في شارع " لاس فيجاس ستريب "، قرب النافورة الشهيرة في منتجع وكازينو بيلاجيو.

وقالت شرطة لاس فيجاس متروبوليتان، في بيان لها، إن رجال الشرطة الذين كانوا في دورية سمعوا طلقات نارية مساء أمس الأحد، ثم عثروا على شخصين مصابين على ما يبدو أنها جروح ناجمة عن أعيرة نارية في شارع "ساوث لاس فيجاس بوليفارد"، وقد تم إعلان وفاتهما في مكان الحادث.

ووصفت الشرطة إطلاق النار بأنه "حادث معزول"، مشيرة إلى أنه تم تحديد هوية مشتبه به محتمل.

وقالت الشرطة في البيان: "يُعتقد أن المشتبه به والضحايا كانوا على معرفة ببعضهم البعض، وأنهم دخلوا في نزاع سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل إطلاق النار".